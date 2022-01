Kritische Infrastruktur in Düsseldorf : Wie die Notfallpläne von Polizei, Rheinbahn und Kliniken aussehen

Die Leitstelle der Düsseldorfer Feuerwehr an der Hüttenstraße – von hier werden die Einsätze koordiniert. 2020 waren es rund 143.000 Alarmierungen. Foto: Hans-Juergen Bauer/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Düsseldorf Was passiert, wenn immer mehr Personal der kritischen Infrastruktur in Quarantäne muss? Wie sich Polizei, Kliniken und Stadt in Düsseldorf auf größere Ausfälle vorbereiten.