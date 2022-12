Raketen und Böller im Verkauf „Feuerwerk gehört einfach dazu, das ist Tradition“

Volle Parkplätze, Schlangen mit wartenden Autos, getürmte Einkäufe in Einkaufswägen. Auf die Frage, was die Leute kurz vor Silvester in Scharen zu den Supermärkten und Discountern treibt, scheint es nur eine Antwort geben zu können: Feuerwerkskörper.