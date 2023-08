Traditionsunternehmen in Düsseldorf Wie die Papierfabrik nach dem Verkauf der Marke Hakle weitermacht

Seit einigen Jahren kennen auch die Mitarbeiter der Papierfabrik in Reisholz das Gefühl, ein Produkt herzustellen, das alle ganz öffentlich wollen. Für das die Kunden Schlange stehen und einander zu überbieten bereit sind. Über das Memes und Cartoons gemacht werden. Damals, zu Beginn der Corona-Krise, firmierte die heutige Jung Papier GmbH im Düsseldorfer Süden noch unter dem Namen Hakle – und die Menschen kamen an die Werkstore, um sich zu erkundigen, ob sie hier an Toilettenpapier kommen können. „Aus einem Low-Interest-Produkt wurde ein High-Interest-Produkt“, sagt Eigentümer Volker Jung.