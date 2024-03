Übung an Flughafen und Uniklinik Wie Hochinfektionspatienten in Düsseldorf landen

Der Patient – in diesem Fall ein Mitarbeiter des Gesundheitsamtes – kommt schließlich mit einem Infekt-Rettungswagen an der Uniklinik an. Für Hochinfektionstransporte gibt es dort eine eigene Zufahrt in das Gebäude. Dort stehen bereits Notärzte und Notfallsanitäter in Gebläsefilteranzügen bereit. Sie befinden sich im „schwarzen Bereich“, dort darf sich also niemand ohne diese Schutzausrüstung bewegen. Sie schieben den eingekapselten Patienten in den Isolierraum und dürfen ihn dort aus dem gläsernen Sarg befreien.