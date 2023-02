Am Mörsenbroicher Ei Wie hoch darf der höchste Turm von Düsseldorf werden?

Knapp zehn Meter niedriger könnte das geplante Hochhaus an der Münsterstraße ausfallen. Mit diesem Vorschlag geht Planungsdezernentin Cornelia Zuschke am Mittwoch in die gemeinsame Sitzung von Bezirksvertretung 6 und Planungsausschuss (APS). Das Gebäude würde dann immer noch das höchste Bauwerk in Düsseldorf: Der Siegerentwurf sah 149 Meter vor, jetzt sollen es 139,90 Meter werden. Das nahe Arag-Hochhaus, heute höchster Turm der Stadt, kommt auf fast 125 Meter.