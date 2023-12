Verkehr in Düsseldorf Der lange Weg zu sauberer Luft

„Diese Zonen führen zu einem Flickenteppich in der Stadt“, meint Detlev Wöske. Gerade kurze Strecken von wenigen Hundert Metern werden seiner Erfahrung nach nur dann eingehalten, wenn ein Blitzer installiert ist. „Sinnvoll wäre es, wenn Städte selbst die Planungshoheit über die Verkehrswende bekämen und Tempo 30 ohne Voraussetzungen eingeführt werden könnte.“ Erst im November hatte aber der Bundesrat eine geplante Reform der Straßenverkehrsordnung gekippt, die die Einrichtung solcher Zonen hätte erleichtern sollen. Allerdings wäre auch damit kein generelle Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit innerhalb der Stadt möglich gewesen. Dabei sei die Einführung von „Tempo 30 als innerstädtische Regelgeschwindigkeit“ für die Luftqualität sinnvoll, wie auch Dirk Jansen, Geschäftsleiter des BUND NRW, ausführt. Er geht sogar weiter und fordert eine offene Debatte über eine autofreie Innenstadt. Auch Wöske sieht Potenzial in der Ausweitung von Fußgängerzonen. Die Möglichkeiten der Umwandlung in Geschäftsbereiche gebe es etwa an der Rethel- und Lorettostraße, und auch die Altstadt könnte in südlicher Richtung ausgeweitet werden. „Dabei müssen aber die Menschen miteinbezogen werden und vor allem der politische Wille vorhanden sein. Dieser fehlt aber – bislang“, so Wöske.