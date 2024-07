Zehn Jahre nach Ela Wie weit ist die Wiederherstellung des Rheinparks?

Für diesen gibt es einen Maßnahmenkatalog, in dem diverse Ziele und Schritte aufgeführt sind. So soll die Promenade entlang des Rheins wieder instandgesetzt werden, ebenso wie die Querwege. Insgesamt soll so ein einheitlicheres Bild entstehen. An vielen Stellen sind Trampelpfade entstanden, von denen einige aufgelöst werden sollen, andere sollen ausgebaut werden – allerdings langfristig nur bleiben, wenn diese auch tatsächlich genutzt werden. Stattdessen sollen an mehreren Stellen Platzflächen wiederhergestellt werden, etwa gegenüber des Golzheimer Platzes und an den Eingängen zum Park. Die Promenade soll auch verlängert und in Fuß- und Fahrweg unterteilt werden nach Norden hin, abschließend sollen dort lange, gebogene Sitzbänke stehen.