Angebot der Handwerkskammer Wie eine Betriebsübernahme gelingen kann

In den kommenden fünf Jahren stehen fast 40 Prozent der Handwerksunternehmen in Nordrhein-Westfalen zur Übergabe bereit. Während beim Thema Selbstständigkeit viele erst einmal an die Neugründung eines Betriebs denken, kann jedoch auch die Betriebsnachfolge eine Option sein. Die Handwerkskammer (HWK) Düsseldorf bietet mit dem Projekt „Karrierescout Handwerk“ ein Coaching für den individuellen Karriereweg an.