Vorbild ist die Stadt Kiel Wie ein „Zero-Waste-Konzept“ für Düsseldorf aussehen könnte

Kostenpflichtiger Inhalt Düsseldorf will eine „Stadt ohne Verschwendung“ werden – dafür wurde eigens eine Stelle in der Stadtverwaltung geschaffen, um ein sogenanntes Zero-Waste-Konzept zu erstellen. Hierzu nahmen im Juli und August 135 Bürger sowie Vertreter lokaler Unternehmen, Verbände und Vereine an drei Workshops teil, um Maßnahmen zur Abfallvermeidung zu evaluieren und zu diskutieren. Insgesamt 30 Ideen wurden stärker vertieft und ausgearbeitet. „Die Verwaltung sortiert derzeit die vorgeschlagenen Maßnahmen und wird in einem nächsten Schritt zunächst den Nachhaltigkeitsbeirat informieren“, sagt ein Stadtsprecher.