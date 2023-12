Weihnachten in Düsseldorf Wie ein Pfarrer und die Patienten der Psychiatrie Heiligabend erleben

Was gleich zu Beginn des Gesprächs klar wird: Jeder Patient des LVR-Klinikums erlebt dort Weihnachten ganz individuell, und hat verschiedene Möglichkeiten, Heiligabend zu feiern – oder eben nicht, so wie Jüttner damals. Beim Besuch einer Station sticht allerdings sofort die Weihnachtsdekoration ins Auge: ein geschmückter Tannenbaum steht am Kamin, Adventskränze liegen auf den Tischen, die Fenster sind mit gebastelten Lebkuchenmännern geschmückt. „Gestern hatten wir hier eine Weihnachtsfeier“, berichtet Tasler. Traditionell veranstaltet jede Station in der Woche vor Weihnachten eine Feier mit kleinen Geschenken, Live-Musik und einem Buffet. An Heiligabend selbst sei das in dieser Größe wegen den Urlaubstagen des Personals nicht zu stemmen, sagt Tasler.