Konfirmation in Düsseldorf „In der Kirche erlebe ich großen Zusammenhalt“

„Wir sind eine Ost-West-Familie“, meint Diana Mitter, Fachärztin für Humangenetik. Denn Vater und Ehegatte Marc Kaulisch, Leiter der Stabstelle Forschungsinformation und Digitales an der Düsseldorfer Uni, kommt aus Iserlohn. Der Ort ist bekannt für sein Eishockey-Team, liegt aber auch nur rund 30 Kilometer von Dortmund entfernt. Deshalb ist die Leidenschaft in Schwarz-Gelb getaucht. Auch Julius ist BVB-Fan. Fußball spielt er, aber nicht mehr im Verein. Dafür habe er sich zu oft etwas getan. Aber das wahre Sport-Herz der Familie schlägt sowieso für Tennis. So sehr, dass sie das Endspiel der Borussia in London kaum sehen werden können. Denn am 1. Juni ist die Familie in Paris, hat Karten für die French-Open in Roland-Garros. Und Julius meint, er wird entweder Pilot oder eben Tennis-Trainer.