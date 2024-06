Düsseldorf veröffentlicht Potenzialkarte Was passiert eigentlich mit dem Niederschlagswasser?

Doch das Regenwasser kann auch anders genutzt werden: Zur Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder gar zum Wäsche waschen und putzen. Anfang der 1990er sind Bernd und Monika Reckmann in ihr Haus in Gerresheim eingezogen. „Eine Drei-Kammer-Zisterne war in dem Bestand schon vorhanden“, erklärt der Ingenieur im Ruhestand. Lange Jahre hat die Familie das Regenwasser für die Gartenbewässerung per Schwengelpumpe genutzt. Und weil das so gut funktionierte, aber drei Kubikmeter doch zu wenig waren, haben die Reckmanns mit dem Neubau der Garage eine weitere vier Kubikmeter große Zisterne einbauen lassen. Jetzt sind beide Systeme miteinander vernetzt und eine Druckpumpe zur leichteren Entnahme wurde installiert. Sind die Zisternen voll, wird das überschüssige Wasser über Rohre weiter in den Garten geleitet, wo es versickern kann.