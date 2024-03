Neues Programm in Düsseldorf Wie die Stadt den Bau von Wohnungen fördern will

Mit einem neuen Förderprogramm will die Stadt den Wohnungsbau ankurbeln. Im Kern geht es um zinslose Kredite für Wohnungen mit einer moderaten Startmiete und einem moderaten Mietverlauf. Gefördert werden soll auch der Bau von Eigentumswohnungen. Das Programm wurde am Freitag zunächst der Wohnbaukommission vorgestellt. Bei einem Medientermin im Anschluss betonte Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU), von Vertretern aus der Wohnungswirtschaft habe es viel Zuspruch gegeben. Auch FDP und SPD waren auf Nachfrage unserer Redaktion erst einmal positiv gestimmt. Scharfe Kritik äußerten die Sozialdemokraten dagegen an dem ebenfalls am Freitag vorgestellten Sachstandsbericht zur Wohnungsbauoffensive.