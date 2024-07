Active Sourcing bei der Stadt Düsseldorf Wie die Stadt dem Fachkräftemangel begegnet

Es ist irgendwie immer dasselbe Lied: Ob Bezirksvertretung oder Fachausschuss – Politiker sind genervt davon, dass ihre Anfragen von der Verwaltung nicht zügig beantwortet oder mehrheitlich abgestimmte Anträge nicht umgesetzt werden. Als Oberbürgermeister Stephan Keller sich unlängst in der Bezirksvertretung 7 den Fragen der Parteien stellte, kam dieses Thema einmal mehr auf den Tisch. Und seine Erklärung zielte ganz klar in eine bestimmte Richtung ab: den Fachkräftemangel in den Ämtern. Gerade in dem mit besonders vielen Aufträgen überlasteten Amt für Verkehrsmanagement herrscht Personalmangel. In der Bezirksvertretung 3 klang Keller schon wieder optimistischer: „Wir haben einiges verbessert und vor allem Stellen verstärkt, die sich mit Bürgerbeschwerden befassen.“ Wie dem auch sei: Um diesen zarten Trend weiter voranzubringen, greift die Stadt inzwischen auch zu einer Maßnahme, die im Sinne einer guten Nachbarschaft zu anderen Kommunen lange verpönt war: dem sogenannten Active Sourcing, also dem Abwerben von Fachpersonal in den Ämtern anderer Städte.