Tiere in Düsseldorf Wie Düsseldorf das Taubenproblem lösen will

Es dürften inzwischen weit mehr als 10.000 Tauben sein, die in Düsseldorf leben und insbesondere mit ihren Hinterlassenschaften nicht unbedingt für Freude bei den Menschen sorgen. Um dem Einhalt zu gebieten, stellt die Stadt an immer mehr Orten Taubenschläge oder -häuser auf, in denen die Tiere artgerechtes Fressen und frisches Wasser bekommen, brüten können, damit die Eier dann womöglich durch Gips-Attrappen ersetzt werden können.