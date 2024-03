3400 Beschäftigte in Düsseldorf Mehr Palette, weniger Parzelle – wie die Metro ihre Büros umbaut

Aber es gibt Licht am Ende des Ganges, alles wird umgebaut. Die 48-Jährige führt in einen der Arbeitsbereiche, die schon fertig sind. Statt Zweierbüros mit Namensschildern gibt es einen großen Raum, unterteilt nur durch Regale mit Spanplatten, die Decke ist teilweise unverputzt. „Wir wollen das gerne etwas rauer und lässiger haben“, sagt Annika Gründel von der hauseigenen Immobiliengesellschaft Metro Properties. Und als Wand-Dekoration in einem Arbeitsbereich nahe der offenen Küche dienen Euro-Paletten. So soll es bis Ende 2025 überall in den Büroetagen aussehen, 18 Millionen Euro investiert der Konzern. „Der Campus ist das Herzstück unseres Unternehmens, an dem auch die Transformation ihren Urpsrung hat“, sagt Christiane Giesen.