IHK-Forum zur Klimaneutralität Wie Düsseldorf bis 2035 klimaneutral werden soll

Die Industrie In diesem Sektor gelten die Herausforderungen als besonders hoch. Denn mehr Klimaschutz kostet auch mehr Geld. „Zehn Millionen Euro haben wir allein in Industrietechnik investiert, um die Klimabilanz zu verbessern“, sagte Teekanne-Geschäftsführer Frank Schübel. Und Michael Stang, Leiter des BASF-Werks in Holthausen, betonte, dass Investitionen in diesen Bereich für sein Unternehmen selbstverständlich seien. „Aber am Ende muss all das wirtschaftlich sein und die Kunden müssen unsere Produkte kaufen wollen.“ Auf Nachfrage gab er ein klares Bekenntnis zum Standort Düsseldorf ab. „Ja, wir wollen bleiben.“ Henkel-Standortleiter Daniel Kleine, der auch Vorsitzender des Industriekreises in der Landeshauptstadt ist, nannte beispielhaft für die Aktivitäten seines Unternehmens die zunehmende Verlagerung von Güterverkehr auf die Schiene und die geplante Einspeisung von industrieller Abwärme in das Düsseldorfer Fernwärmenetz. „Wir machen das alles mit großem Engagement, aber es ist nicht unser Kerngeschäft. Die großen Themen weiter voranbringen müssen am Ende andere“, sagte er. Und was ist mit dem Strom, der in immer größeren Mengen benötigt wird? Die Elektromobilität sei dabei nicht das große Problem, schon eher die 30.000 bis 40.000 Wärmepumpen, die womöglich in Düsseldorf ans Netz gingen, meinte Julien Mounier, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke und IHK-Vizepräsident. „Für die nächsten zwei, drei Jahre sind wir gut vorbereitet, danach müssen wir aber massiv in das Netz investieren.“