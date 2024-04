Donne per Napoli Wie die Kunst ehrenamtliche Frauen zelebriert

Die Porträts und Gemälde hängen mit ihren Kurzinformationen zur Person und Engagement abwechselnd nebeneinander. Allerdings gibt es eine bewusste Irreführung: Sie gehören nicht zusammen. Die Kunstwerke sollen im einzelnen wirken und nicht direkt miteinander verglichen werden. Die Gemälde sind dabei Interpretationen von Norbert Mauritius. Er kreierte für jede Frau eine eigene Farbpalette. Jedes Mal nach Gefühl. Die Porträts wollte er nicht nur kopieren, sondern die Persönlichkeit der Frauen hervorheben. Gleichzeitig transportiere Farbe Emotionen und Gefühle. So sind manche Gemälde in kühleren Blaugrüntönen gehalten, andere wiederum in wärmeren Farben bis hin ins Bunte. „Ich lerne Gesichter und male sie. Ich habe die Fotos der Frauen von Ico zugeschickt bekommen. In Neapel lernte ich die Damen dann kennen.“