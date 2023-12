Beleuchtung in Düsseldorf Stadtrat fällt eindeutige Entscheidung zu Gaslaternen

Die Initiative Gaslicht hatte dennoch kritisiert, dass nur in Bereichen mit Denkmalbereichssatzung und in der Altstadt die Glühstrümpfe nachgeahmt werden sollen. Die ansonsten zu verwendenden Mini-LED-Leuchten sollen der Initiative zufolge noch stärker blenden als es moderne LED-Leuchten ohnehin tun. Kral jedoch betont: „Dank der sensiblen Umrüstung und Wahrung der Originalteile werden die LED betriebenen Laternen äußerlich nur durch Experten von den historischen Gasleuchten unterschieden werden können.“ Sie seien weder heller, noch unterschieden sie sich in der Lichttemperatur.