Wie die Düsseldorfer Feuerwehr Notrufe ortet „Ich steh‘ irgendwo am Rhein“

Ihr Mann war auf dem Beifahrersitz bewusstlos geworden, die Frau fuhr von der Autobahn ab, hielt an der ersten Ecke und wählte den Notruf. Wo sie sich genau befand – die Frau aus Mönchengladbach hatte keine Ahnung, irgendwo in Stockum, sagte sie am Telefon. In diesem Fall, sagt Christoph Schäfer von der Düsseldorfer Feuerwehr, hat das Ortungssystem wahrscheinlich ein Leben gerettet. Der Mitarbeiter in der Leitstelle konnte die Frau anleiten und ihr erklären, wie sie ihren Mann reanimiert. Währenddessen war der Rettungsdienst schon auf dem Weg zu ihnen.