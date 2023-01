Feuerwehr ortet Notrufe in Düsseldorf „Ich steh‘ irgendwo am Rhein“

Oftmals sind es ortsfremde Menschen, die sich in der unbekannten Umgebung und in der Panik nicht zurecht finden, vor allem auf den Autobahnen. Manchmal kommt es zum Einsatz, wenn Menschen weder Deutsch noch Englisch sprechen können, manchmal weil eine Erkrankung das Sprechen erschwert. So gab es den Fall eines Mannes, der aufgrund eines Schlaganfalls starke Sprachschwierigkeiten hatte und die Einsatzkräfte in der Leitstelle die Adresse nicht verstehen konnten. Und selbst in einer Stadt wie Düsseldorf verunglücken Menschen in unwegsamem Gelände – so wie eine Frau, die mit gebrochenem Fuß irgendwo auf einem Weg im Aaper Wald lag. Oder immer wieder an Karneval, wenn die Notrufer „irgendwo am Rhein“ stehen.