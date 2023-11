Düsseldorfs Verwaltung Wie Düsseldorf deutlich digitaler werden will

Die Stadt entwickelt eine neue Strategie zur Digitalisierung der eigenen Verwaltung. So soll der interne Arbeitsprozess, aber auch der Bürgerservice effizienter aufgestellt werden. Wie umfangreich die Aufgabe ist, präsentierten sowohl der neue zuständige Dezernent Olaf Wagner als auch die neue Hauptamtsleiterin Bettina Mötting im Ausschuss für Digitalisierung. So standen intern bereits 130 Projekte auf einer Liste, die jetzt nach Runden mit Vertretern aller Dezernate auf 230 angewachsen seien, wie Mötting am Donnerstagabend ausführte. Nun gehe es darum, zu priorisieren und gegebenenfalls zu bündeln. Zudem läuft ein aufwendiger Prozess, Zuständigkeiten besser zu klären, Organisation und Strategie neu aufzusetzen. Anfang des neuen Jahres soll das Konzept stehen und vorgestellt werden. Als „Herzstück“ bezeichnete Mötting die Gründung einer GmbH, um zusätzliche Ressourcen zu gewinnen.