Tourismus in Düsseldorf Wie die Bettensteuer verändert werden soll

Die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU in Düsseldorf (MIT) wiederum spricht sich gänzlich gegen die Steuer aus und appellierte an die Politik, die Pläne aus dem Rathaus nicht mitzutragen. „Nach den dramatischen Auswirkungen der Corona-Pandemie stellt die Energiekrise viele Betriebe in der Hotellerie und im Gastgewerbe erneut vor existenzielle Herausforderungen. Die zuletzt massiv gestiegenen Kosten für Energie und Personal können bereits jetzt nur teilweise an Gäste weitergegeben werden und beeinträchtigen die Betreiber sehr. In dieser Situation würde die Einführung einer weiteren Steuer dem Tourismus- und Messestandort Düsseldorf erheblichen Schaden zufügen“, warnt MIT-Vorsitzender Olaf Lehne. Es sei unverständlich, warum erneut das Gastgewerbe zur Kasse gebeten werden soll. Er befürchte höheren Personalaufwand. Zudem würden die faktisch höheren Hotelzimmerpreise Einfluss auf das Buchungsverhalten haben.