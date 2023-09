Streetwork in Düsseldorf „Altstadt und Rheinufer sind sicherere Orte geworden“

„Die Altstadt ist wieder belebter“, sagt auch Thorsten Fleiß, Leiter der Polizeiinspektion Mitte. Die Kriminalitätszahlen lägen zwar erst Ende des Jahres vor, doch auch er habe den Eindruck, dass es ruhiger und friedlicher geworden ist in der Altstadt. Größere Veranstaltungen wie die Büchermeile seien zurückgekehrt, das Publikum wieder deutlich durchmischter. Das sorge für mehr soziale Kontrolle, sagt Fleiß. Denn in der Regel komme es zwischen den Jugendgruppen zu Auseinandersetzungen. Halten sich aber am Burgplatz, am Rheinufer oder in den Gassen noch weitere Menschen auf, kämen die Gruppen sich nicht so schnell in die Quere. Auch die Streetworker, ihr Zugang zu den Jugendgruppen, hätten großen Anteil daran, so Fleiß. Herausragende Gewalttaten kamen in diesem Jahr seltener vor, sagt der Polizeidirektor. Bei den großen Waffenkontrollen – wie zuletzt vor zwei Wochen – fänden die Einsatzkräfte dennoch immer wieder Messer und Waffen wie Schlagringe und Schlagstöcke.