Corona in Düsseldorf : Wie der Handel in den Vierteln angelaufen ist

Der erste Öffnungstag ist in den Geschäften ruhig angelaufen. In einigen Läden herrscht Maskenpflicht.

Von Julia Brabeck, Marc Ingel, Nicole Kampe, Holger Lodahl, Andrea Röhrig und Dominik Schneider

Viele Geschäfte in den Stadtteilen haben seit Montag wieder geöffnet. Es gibt Händler, die froh sind über die Lockerungen, aber auch solche, die lieber noch ein bisschen gewartet hätten. Die Kunden müssen sich darauf einstellen, dass das Tragen von Mundschutz und Handschuhen verlangt wird.

Benrath Für das Familienunternehmen Kamp, das im Rheinland 23 Schuhgeschäfte unter dem Namen Schuhhaus Kocken betreibt, hätte der Zeitpunkt des Corona-Shutdowns vor über vier Wochen kaum ungelegener kommen können. Just an jenem Tag hätte die Wiedereröffnung der ehemaligen Palm-Filiale in der Benrather Fußgängerzone unter neuer Flagge sein sollen. Und so scharrten Steffen Kamp und das gesamte Team der Geschäftsleitung die vergangenen Tage mit den Hufen, um gestern das Versäumte nachholen zu können. Mit den ersten Verkaufsstunden zeigt sich Kamp schon recht zufrieden: „Das gute Wetter spielt uns dabei in die Hände. Jetzt müssen wir aber natürlich sehen, wie es weiterläuft.“ Bereits vor einem Jahr hat das Unternehmen mit einer Tochtergesellschaft den benachbarten Tamaris-Shop von Palm übernommen. Rund 100 Mitarbeiter hat das in Viersen/Dülken ansässige Unternehmen.

Steffen Kamp ist zuversichtlich, dass der stationäre Handel bei den Kunden durch die Krise an Wertschätzung hinzugewonnen hat. „Ich glaube, viele sind froh, wenn sie in funktionierenden Einkaufszonen shoppen gehen können.“ Dass die Menschen Lust haben, Geld auszugeben, habe sich in den vergangenen Tagen an den stetig wachsenden Zugriffzahlen im Onlineshop des Schuhgeschäftes gezeigt.

Auch an Steffen Kamp und sein Team überreichen Melina Schwanke und Inge Nitschke vom Vorstandsteam der Händlergemeinschaft „Aktionsgemeinschaft Benrath“ Schutzmasken. Gemeinsam klapperten sie ihre Einzelhändler ab und verteilten rund 70 Stück. .

Dabei statten sie auch der Boutique „b.wundert“ von Birgit Nierenberger einen Besuch ab. In ihrem Geschäft leuchten knallige Frühlingsfarben von allen Kleiderstangen. Nierenberger hatte mit ihrem Team über Facebook und Instagram Kontakt zu den Kunden gehalten. Doch nichts geht über das persönliche Gespräch. Sorgen bereitet ihr die Dependance in der Görresstraße, in dem sie Unter- und Nachtwäsche verkauft: „Erst hatten wir die Baustelle vor der Tür und dann mussten wir wegen Corona schließen.“ Und eine weitere Sorge quält sie: „Wer weiß, ob wir nicht wieder in ein paar Wochen schließen müssen, wenn die Infektionszahlen wieder ansteigen.“

Auch im Spielwarengeschäft Mamerow an der Cäcilienstraße achten die Mitarbeiter um Petra Mamerow auf die Hygieneregeln. Die Anzahl der Einkaufskörbe sind so reduziert worden, dass alle überblicken können, wie viele Kunden im Laden sind. Das Spielwarengeschäft war schon während der Schließung kreativ. Die Kunden konnten an der Tür bestellte Waren abholen. Am ersten Tag nach der langen Schließung gehen vor allem Kinder-CDs gut. „Wir haben heute Vormittag schon einen guten Zulauf“, sagt Petra Mamerow.

Flingern An der Ackerstraße führt Moritz Wenz sein Geschäft. Weil er auch viele Lebensmitteln im Sortiment hat, könnte er längst wieder normal die Kunden im Laden bedienen, aber er winkt ab. „Ich empfinde das noch als zu früh“, sagt er. Vor die Eingangstür hat er eine Acrylglasscheibe gehängt, darunter steht ein Tisch mit der Kasse. So gibt Wenz die bestellte Ware aus, viele Kunden suchen sich durch das Schaufenster aus, was sie haben möchten. „Meine Kunden sind sehr zufrieden mit diesen Vorsichtsmaßnahmen“, sagt er. Er wartet noch einige Tage ab, wie sich die Lage entwickelt.

Bis vergangene Woche hatte auch Brigitte Klasen eine ähnliche Schutzbarriere an der Tür ihrer Regenbogenbuchhandlung an der Lindenstraße aufgebaut. So gab sie an der Tür bestellte Bücher raus. So hat sie ein erfolgreiches, wenn auch arbeitsaufwendiges Ostergeschäft gemacht. Nun dürfen Buchhandlungen wieder öffnen. „Es ist schön, wieder vernünftig zu arbeiten“, sagt sie und bedankt sich bei ihren Kunden für die große Solidarität während der vergangenen Wochen. „Ich habe sehr viele freundliche E-Mails erhalten, toll.“

Dass Rike Stephani ihren „Rikiki“-Geschenkartikelladen an der Hermannstraße wieder auf hat, freut sie ungemein. „Viele Kunden rufen an und fragen, ob wir wirklich wieder geöffnet haben“, sagt sie und verkauft mit Mund-Nase-Maske, außerdem werden relevante Stellen und Gegenstände im Laden regelmäßig desinfiziert. Vorsichtshalber hat sie die Öffnungszeiten aber etwas eingeschränkt und schließt um 16 Uhr. „Aber wenn die Nachfrage da ist, ändere ich das schnell.“

Oberkassel Auch auf der Luegallee, der größten Geschäftsstraße im Linksrheinischen, ist das Leben wieder erwacht. Die Händler freuen sich über die zahlreichen Kunden – und diese über die Möglichkeit, wieder einkaufen zu können. „Die Menschen haben Nachholbedarf“, sagt Angelika Poensgen, Verkäuferin in Grossens Buchhandlung. Sie und ihr Kollege hatten am Montag alle Hände voll zu tun. „Wir schauen natürlich, dass die Menschen nicht zu nah beieinander stehen, aber die meisten Kunden warten von selbst vor der Tür, wenn mehr als drei Leute an der Kasse anstehen.“ Poensgen und die anderen Mitarbeiter der Buchhandlung tragen Masken, eine rot-gelbe Fahne soll die Kunden davon abhalten, zu nah an den Bestell-Computer zu kommen. „Die Menschen sind allesamt rücksichtsvoll, verständnisvoll – und sehr gut gelaunt“, erzählt die Verkäuferin. Sie merkt den Menschen die Freude an, endlich wieder einkaufen zu können. Auch die Gespräche, die sie mit den Kunden führt, sind meist etwas länger als gewöhnlich – nach der langen Zeit haben viele Menschen Redebedarf.

Von einem „ganz normalen Montag“ spricht Tina Gossens von der Einrichtungsboutique Domus. „Der große Ansturm ist bisher ausgeblieben, aber die Leute sind entspannt und gut gelaunt.“ Sie achtet auf die Sicherheitsabstände; auf der Theke steht ein Spender für Desinfektionsmittel. Eine Maske trägt Gossens nicht. „Die sind bestellt, aber nicht rechtzeitig angekommen“, erzählt die Verkäuferin.

Froh und erleichtert über die Wiedereröffnung sind auch Rebecca und Christian Jakobs. Das Ehepaar betreibt den Familien-Concept-Store Qnootsch. Zwischen den Regalen toben Kinder von Kunden, die Inhaber haben den eigenen Sohn ins Geschäft mitgebracht. „Betreuungsangebote gibt es ja im Moment nicht“, sagt Rebecca Jakobs. Auch sie und ihr Mann sind mit Masken und Desinfektionsmitteln ausgestattet, an der Kasse trennt eine Acrylglasscheibe Kunden und Verkäufer. „Wir lassen nicht mehr als sechs Kunden in den Laden, um den Abstand zu gewährleisten.“ Für sie kommt die Wiedereröffnung gerade rechtzeitig. „Wir haben zwei Monate Mietschulden und bislang weder Hilfsgelder noch einen Kredit bekommen“, sagt die Geschäftsfrau. Sie befürchtet, dass kleine, junge Geschäfte bei der Verteilung von Geldern übergangen werden könnten. „Es wäre fatal zu sagen: Jetzt läuft das Geschäft ja wieder, dann brauchen die Läden keine Unterstützung mehr“, so Jakobs. „Der Lockdown hat uns wirklich in Schwierigkeiten gebracht.“ Umso mehr dankt es das Ehepaar Jakobs den Stammkunden, die während der vergangenen Wochen im Online-Shop bestellt und Gutscheine gekauft haben.

Unterbilk Dass sie ihre Geschäfte wieder öffnen dürfen, haben die Händler rund um die Bilker Kirche mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Sandra Dhingra gehören das Modegeschäft Kleidsam und der Geschenkartikelladen Hab und Gut. Seit 16 Jahren ist die 46-Jährige an der Neusser Straße, sie kennt die Nachbarn, sie kennt die Kunden. Viele Mütter würden bei ihr einkaufen, die ihre Kinder dabei haben. „Was mache ich, wenn eine Mutter mit zwei Kindern kommt?“, fragt Dhingra, die in jedes ihrer Geschäfte maximal zwei Kunden reinlassen darf. So ist es vorgeschrieben: ein Kunde pro zehn Quadratmeter. Dass es nicht mehr Vorgaben von der Stadt oder dem Land gibt, das kritisiert Dhingra - genauso wie ihr Kollege Saba Shirazi (47) vom Sabas an der Lorettostraße, der Geschenkartikel und Schnickschnack für Groß und Klein verkauft. „Was heißt verschärfte Auflagen?“, fragt er. Kurz, nachdem er am Montagmorgen zum ersten Mal seit vier Wochen seinen Laden wieder aufgemacht hat, steht er da mit seinen Kollegen von nebenan und rätselt. Der 47-Jährige trägt eine Schutzmaske, so wie auch Sandra Dhingra. In beide Läden dürfen die Kunden nur rein, wenn sie auch eine Maske tragen. Das haben die beiden so festgelegt, „aber bisher machen das die wenigsten“, sagt Shirazi, der ein Schild am Eingang aufgestellt hat mit Verhaltensregeln. 1,50 Meter Abstand halten, maximal zwei Kunden, Umtausch oder Rücknahme ist im Moment nicht möglich. An der Tür hat Saba Shirazi einen Desinfektionsspender aufgestellt, bittet seine Kunden darum, ihn zu nutzen. „Viele wollen das aber nicht“, erzählt er kopfschüttelnd. Für so viel Ignoranz hat Shirazi kein Verständnis. „Würde jeder eine Maske tragen, würden wir vielleicht schneller wieder zurück zur Normalität können.“ Normal ist in diesen Tagen aber das Leben in den Einkaufsstraßen nicht, das sieht auch Liesel Reich so, die vor 40 Jahren die Boutique Batteaux eröffnet hat. „Ich habe auf den Tag x gewartet“, sagt Reich und meint damit nicht den Tag, an dem sie ihre Boutique wieder aufmachen durfte. „Ich warte darauf, dass es mit der Gesundheit besser wird“, sagt Reich, die glaubt, dass die Lockerungen 14 Tage zu früh kommen. Sie befürchtet, dass die Menschen leichtsinnig werden. Ihren Laden macht sie probeweise auf, die Kunden dürfen nur mit Mundschutz rein, am Eingang verteilt sie Einweg-Handschuhe. Gemütliches Shoppen und wildes Kleider-Probieren gibt es bei Liesel Reich derzeit nicht, nur wer wirklich Interesse an einem Kleidungsstück hat, der darf auch in die Umkleidekabine. Sollten sich die Menschen nicht an ihre Regeln halten, „dann mache ich wieder zu“, sagt Reich, die sich und ihre Mitarbeiterin schützen will. Beide gehören vom Alter her zur Risikogruppe.

Kaiserswerth Im Klemensviertel scheint auf den ersten Blick die Normalität Einzug zu halten. Lediglich die Masken im Gesicht einiger Menschen und die geschlossene Gastronomie weisen auf die Coronakrise hin. Selbst die lange Schlange vor der Eisboutique kennt man bei schönem Wetter, nur ist sie diesmal etwas länger, da die Kunden den Sicherheitsabstand einhalten. Fast alle Geschäfte haben geöffnet und nutzen das gute Wetter, um möglichst viel Ware auch vor den Läden zu präsentieren. „Wir bieten Desinfektionsmittel für die Kunden an und diese können sich auch bei uns die Hände waschen“, sagt Sandra Tuchlenski vom Damenmode-Geschäft Süßstoff. Ihr ist es wichtig, dass alles geordnet und mit Bedacht abläuft. „Ansonsten müssen wir womöglich wieder in drei Wochen schließen. Da hat keiner was von.“

Sicherheit hat auch im Kaiserswerthchen, einem Geschäft mit Artikeln rund um Mutter und Kind im Klemensviertel, Vorrang. Deshalb liefert Vera Fiele, obwohl der Laden nun wieder geöffnet ist, auch weiterhin ihre Ware aus, die sie auf Instagram den Kunden vorstellt. „Wir haben gut zu tun, aber nicht jeder will jetzt schön einen Laden betreten. Für diese Menschen bieten wir den Bestellservice an“, sagt Fiele.

Christina Esch von der Buchhandlung Lesezeit am Kaiserswerther Markt hat für alle Mitarbeiter Masken besorgt und Trennscheiben an der Kassentheke aufgestellt und zwei Tische beseitigt, um mehr Platz zu schaffen. Nur zehn Personen sollen sich gleichzeitig im Geschäft aufhalten. Das wird über abgezählte Einkaufstaschen geregelt, die am Geschäftseingang ausliegen. „Wir haben den Vorteil, dass in den Supermärkten schon das richtige Verhalten von den Kunden eingeübt wurde und viele der Kunden sehr diszipliniert sind.“



Pempelfort Auf der Nordstraße herrscht an Tag eins nach dem Ende des Lockdowns schon wieder reges Treiben. Vor McPaper und Butlers haben sich kleinere Schlangen gebildet, bei Gerry Weber steht am Eingang Desinfektionsmittel für die Kunden parat. Die Einzelhändler versuchen der Situation mit Humor zu begegnen: „Immer nur zwei Personen – und nicht kuscheln“, steht auf einem Schild.