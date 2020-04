Kostenpflichtiger Inhalt: Corona in Düsseldorf : Wie der Handel in den Vierteln angelaufen ist

Foto: nika 19 Bilder Was die Händler in den Stadtteilen zu den Lockerungen sagen.

Düsseldorf Der erste Öffnungstag in den Geschäften in den Düsseldorer Statdtteilen ist ruhig angelaufen. In einigen Läden herrscht Maskenpflicht. Unser Überblick.