Neue Obdachlosenunterkunft in Düsseldorf „Die meisten sind richtige Spießer“

Dort rollen an diesem Dienstag die Bagger an, um auch dieses Camp aus Zelten und Müll zu räumen. Lange diente das „Grand Central“-Gelände, eine riesige Baugrube in Bahnhofsnähe, als Treffpunkt für Obdachlose und Drogenabhängige. Als die Stadt die Brache im November räumte, zogen viele Bewohner weiter, unter die Brücke an der Werdener Straße. Der Standort galt auch zuvor schon als Treffpunkt und innerhalb weniger Tage standen dort neue Verschläge.