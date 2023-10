Musical in Düsseldorf Wie das Capitol-Theater zum „Abenteuerland“ wird

Das Capitol-Theater an der Erkrather Straße könnte in den kommenden Jahren zu einer Kultstätte für alle Pur-Fans werden. Schließlich startet dort am 22. Oktober das Musical „Abenteuerland“ mit seinen öffentlichen Vorstellungen. Dass sich Musicals irgendwann in die DNA einer Stadt schleichen können, haben „Starlight Express“ in Bochum und „König der Löwen“ in Hamburg bewiesen. „‚Starlight Express‘ mit 35 Jahren Laufzeit und ‚Der König der Löwen‘ mit mehr als 21 Jahren sind Phänomene, die ihresgleichen suchen“, stellt Capitol-Leiter David de Zwaan fest. „Wenn wir mit ‚Abenteuerland‘ eineinhalb, zwei Jahre im Capitol spielen, haben wir schon etwas Großes auf die deutsche Musical-Landkarte gesetzt. Aber man hofft natürlich, dass es deutlich länger gespielt werden wird.“