Autorin aus Düsseldorf Wie Antje Kluth das Glück findet

Glück ist für jeden Menschen etwas anderes. Der eine findet es in der Ruhe, der andere in Action, Kunst, Wissensdurst, in der Begegnung mit Menschen oder im Umgang mit Tieren. Für Autorin Antje Kluth bedeutet Glück, sich mit Menschen zu umgeben, die ihr nahe stehen, ins Theater zu gehen, selber Theater zu spielen und Ruhe in der Natur zu finden. „Ich bin fast täglich mit meinem Fotoapparat draußen unterwegs“, erzählt die Düsseldorferin. „Besonders gerne mache ich Makro-Aufnahmen. Wenn ich kleine Dinge fotografiere, wie Fliegenbeine oder Blütenpollen, ist das wie ein Wunder für mich und mir geht das Herz auf“, erzählt sie begeistert. Und noch etwas macht sie glücklich: Die Oberlausitz mit ihrer Kultur, der Landschaft, den netten Menschen und den einzigartigen Umgebindehäusern. Über diese Region hat sie gerade das Buch „Glücksorte in der Oberlausitz“ geschrieben, damit auch andere Menschen dort auf die Suche nach ihrem persönlichen Glück gehen können.