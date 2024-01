Bilker Bunker in Düsseldorf Wie aus Stoffresten neue Mode wird

Einzigartig sind die Taschen und Portemonnaies, die die Design-Ingenieurin Jasmin Schmitz in traditioneller Handwerkskunst herstellt. Das verwendete Leder ist pflanzlich gegerbt, wird regional in der Toskana produziert und die einzelnen Stücke sind nicht nur Unikate, sondern auch auf Langlebigkeit ausgerichtet. „Das verwendete Leder stammt von Pferden und ist ein Nebenprodukt der Fleischindustrie, das ansonsten auf dem Müll landen würde“, sagt die Gründerin der Marke Monolar mit Sitz in Pempelfort. „Während es in der Modewelt derzeit viel darum geht, wie sich Plastik recyceln lässt, das jedoch nie zu 100 Prozent nachhaltig ist, kann Leder so wie andere natürliche Textilien aus Leinen, Baumwolle oder Wolle kompostiert und in die Natur zurückgegeben werden.“