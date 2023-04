Bildung in der Landeshauptstadt So blicken Düsseldorfer Abiturienten nach dem verkorksten Klausurenstart in die Zukunft

Nach dem chaotischen Auftakt in dieser Woche überwog am Freitag bei den Abiturienten die Erleichterung. „Die Zeit war am Ende ein bisschen knapp, aber mit dem Stoff bin ich gut klargekommen“, sagt Anferney Walther, als er gegen zwei aus dem Ursulinen-Gymnasium kommt. Geschrieben hat er Informatik. Zwei Tage später als geplant. Von den kleineren redaktionellen Pannen vor Ausgabe der Klausur, die es nach Angaben von Lehrerverbänden an diesem Tag gegeben hat, hat der 17-Jährige nichts mitbekommen. „Wir konnten sofort loslegen“, sagt er.