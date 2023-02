Stadtspitze will keinen Grundschulneubau mehr in Wersten Widerstand gegen Schulpläne in Wersten

Das sehen die Elternvertreter an der Marienschule anders. Denn die Anmeldezahlen alleine seien gar nicht maßgeblich, heißt es in der Petition. Die KGS leide heute dermaßen an Raumnot, dass viele Angebote gar nicht oder nur sehr improvisiert stattfinden könnten. Dies betreffe sowohl den regulären Unterricht, wie sich beispielsweise bei der Turnhallenbelegung zeige, als auch bei der Übermittag- und Nachmittagsbetreuung. So müssten derzeit Klassenräume nach Unterrichtsende als OGS-Räume genutzt werden, AGs könnten nur eingeschränkt stattfinden. Lediglich mit Blick auf den Umzug der Dunant-Schule habe man diese Situation noch ertragen. Auch die Schulleitung der Marienschule verweist auf mannigfaltige Probleme, unter denen ebenso die GGS leide, zu der, so heißt es, ein gutes und kollegiales Verhältnis bestehe.