Benediktusstraße wird geschlossen Wichtige Anschlussstelle an der B7 wird geschlossen

Als Letztes wird nun im Mai 2023 auch die Abfahrt Heerdt (stadtauswärts) zur Benediktusstraße gesperrt werden. Ein Erhalt kommt aus verschiedenen Gründen nicht in Betracht. Wir müssten die Anschlussstelle Benediktusstraße umfangreich und kostenintensiv umbauen, erläutert Mobilitätsdezernent Jochen Kral. Dies, so der Dezernent, habe ein umfangreiches Sicherheitsaudit im Oktober 2022 ergeben. Die Überprüfung machte eine Reihe von Mängeln deutlich, die bei einer Weiternutzung der Abfahrt zwingend zu beheben wären. So sei die Rampenbreite im Falle eines möglichen Unfalls zu schmal und sämtliche Rückhaltesysteme wie Schutzplanken müssten gegebenenfalls erneuert werden. Auch der der Ausfädelungsstreifen muss überplant werden. Die Schließung der Anschlussstelle ist für Freitag, 5. Mai, vorgesehen. Diese wird laut Amt für Verkehrsmanagement erst nach der Hauptverkehrszeit erfolgen, „und wir werden ab der letzten Aprilwoche mit Schildern auf die Schließung hinweisen“, heißt es.