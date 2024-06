Schule in Düsseldorf So sehen die neuen Tafeln in der Grundschule aus

Den nassen Schwamm werde sie nicht vermissen, so Hankammer: „Es war echt an der Zeit, dass da etwas passiert.“ Die Waschbecken bleiben übrigens in den Klassenzimmern. In anderen Städten werden diese demontiert, weil man kein Wasser mehr zum Tafel sauber machen braucht. „Die Waschbecken werden für den Kunstunterricht oder zum Händewaschen genutzt“, so Imke Hankammer. Irgendwo findet Digitalisierung dann doch ihre Grenzen.