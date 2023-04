Wohnen in Düsseldorf Mieten für Studierende steigen auf Rekordhoch

Im bundesweiten Vergleich von 94 Universitätsstädten liegt Düsseldorf damit in den Top Ten. Negativer Spitzenreiter ist München (720 Euro), gefolgt von Berlin (640 Euro) und Frankfurt am Main (580 Euro). In Köln müssen Studierende noch tiefer als in Düsseldorf in die Tasche greifen (550 Euro, Vorjahr: 475 Euro), womit die Dom-Stadt auf dem fünften Platz landet. Im Durchschnitt kostet ein WG-Zimmer in einer Universitätsstadt zum Sommersemester 458 Euro.