1. Deutscher Jugendcup im Bouldern Wettstreit der jungen Kletter-Helden in Heerdt

Der Wettkampf wurde an der Schiessstraße in Heerdt ausgetragen. Ein Heimspiel für Düsseldorfer also? Leider nein, denn unter den jeweils zehn Kletterern, die sich für die Finalrunden der A- und B-Jugend qualifiziert hatten, war kein Einheimischer zu finden. Mehr noch: In den beiden ältesten Jugendklassen war niemand aus Düsseldorf dabei. „In der NRW-Auswahl für den Jugendcup in Düsseldorf stehen ein paar Kletterer aus Wuppertal und Köln“, sagt Valentin Dreisen, Nachwuchstrainer des Deutschen Alpenvereins für die Sektion Düsseldorf und NRW-Landestrainer für den Nachwuchs-Leistungssport. „Das liegt aber daran, dass Wuppertal und Köln schon lange Landesstützpunkte sind. In Düsseldorf befinden wir uns noch in der Aufbauphase.“