IHK Düsseldorf : Azubis coachen Wirtschaft und Politik beim Wettkampf

Düsseldorf Bei der ersten Etappe der IHK-Azubi-Challenge 2019 wurden Vertreter aus Politik und Wirtschaft im 5G Lab von Vodafone herausgefordert.

(cwe) Wie von Geisterhand bewegt sich der weiße Roboterarm vorsichtig nach unten, nimmt einen kleinen Plastikroboter auf und reicht ihn an den nächsten Arm weiter. Gesteuert wird der Roboter von Christina Begale. Die Unternehmerin, der IHK-Präsident Andreas Schmitz und IHK-Vizepräsident Dirk Lindner bilden bei der ersten Etappe der IHK-Azubi-Challenge 2019 das Team Wirtschaft. Sie sind in Zugzwang, denn das Team Politik, das sich aus der CDU-Landtagsabgeordneten Angela Erwin, Mona Neubaur, NRW-Landesvorsitzende der Grünen, und dem CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Jarzombek zusammensetzt, hat die erste Aufgabe des Tages bereits für sich entschieden. Dabei sollten die Teilnehmer den elektrischen Motor von zwei kleinen Baggermodellen richtig verkabeln. Betreut und bewertet wurden die unterschiedlichen Aufgaben von Stefan Hagemann und Christopher Teutsch, die beide eine Ausbildung als Fachinformatiker bei Vodafone machen. Anstelle, wie sonst üblich, die Grundlagen und Feinheiten ihres Fachbereichs zu lernen, geben die beiden bei der Azubi-Challenge ihr Wissen an die Teams weiter. Ein Prinzip, das gut ankommt: „Ich finde es toll einmal die Rollen zu tauschen, um zu zeigen, wie anspruchsvoll so eine Ausbildung ist und was sie für Herausforderungen und Möglichkeiten mit sich bringt“, erzählte Jarzombek.