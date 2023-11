Düsseldorfs „Wetten dass..?“-Geschichte Eine Stadt im Wettfieber

Die nächste Ausgabe von „Wetten, dass..?“ am 25. November (Samstag) wird die 154. für Showmaster Thomas Gottschalk sein – und gleichzeitig auch seine letzte. 36 Jahre nach seinem ersten Auftritt bei „Wetten, dass..?“ führt er das Publikum noch einmal durch die größte Show Europas. Wie es mit dem Format weitergeht, will das ZDF noch entscheiden. „Um es mit George Harrison zu sagen: ‚All things must pass‘, das gilt auch für mich und ‚Wetten, dass..?‘“, sagt Gottschalk, der jetzt 73 ist und auch einige denkwürdige Erlebnisse in Düsseldorf hatte. In der NRW-Landeshauptstadt fand „Wetten, dass..?“ in den mehr als vier Jahrzehnten insgesamt neun Mal statt – und mehrmals mit Thomas Gottschalk.