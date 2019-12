Bauen in Düsseldorf : Wettbewerb für Landtag startet bald

Düsseldorf Das Land will lokale Politik und Bürger beim Prozess beteiligen.

Der Zeitplan für den Wettbewerb zur Erweiterung des Landtags steht. Das geht aus Unterlagen hervor, die im nicht-öffentlichen Teil der Bezirksvertretung 3 kommende Woche behandelt werden. Das Parlament soll auf den beiden Parkplätzen neben dem Rheinturm erweitert werden, weil man in dem 30 Jahre alten Bau schon in der Bauphase Platznöte erkannte. Die Federführung bei dem Projekt und dem Wettbewerb wird das Land haben, das aber eine Rahmenvereinbarung mit der Landeshauptstadt geschlossen hat: Die zuständige Politik und die Verwaltung sollen an dem Wettbewerb beteiligt werden, Oberbürgermeister Thomas Geisel etwa und die Beigeordnete für Planen, Bauen, Mobilität und Grundstückswesen, Cornelia Zuschke. Auch Bezirksbürgermeister Marko Siegesmund wird in den Prozess einbezogen.