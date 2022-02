Düsseldorf ist erneut dabei : Wettbewerb Stadtradeln startet Ende Mai

Oberbürgermeister Stephan Keller und Umweltdezernentin Helga Stulgies ehrten 2021 die siegreichen Teams am Düsseldorfer Rathaus. Foto: Stadt Düsseldorf/Melanie Zanin

Düsseldorf Im vergangenen Jahr waren fast 7400 Düsseldorferinnen und Düsseldorfer beim Stadtradeln dabei – jetzt geht der deutschlandweite Wettbewerb in eine neue Runde. Mitte März startet die Anmeldung.

(RP) Die Landeshauptstadt beteiligt sich auch 2022 am Stadtradeln, einem deutschlandweiten Wettbewerb für Radverkehr, Klimaschutz und Lebensqualität. An 21 aufeinanderfolgenden Tagen sammeln Teams dann erneut Radkilometer für Düsseldorf. Los geht es am Freitag, 20. Mai, letzter Tag ist Donnerstag, 9. Juni. Ab Mitte März besteht die Möglichkeit, sich kostenlos online anzumelden unter der bis dahin aktualisierten Adresse www.stadtradeln.de/duesseldorf.