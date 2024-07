Arbeiten haben begonnen Jetzt bekommt Düsseldorf-Wersten eine moderne Feuerwache

Die Anfänge der Planung der Wache fielen in die Corona-Zeit. Damals hatte die Stadt noch auf einen Baubeginn im dritten Quartal 2023 gehofft. Die Kosten waren damals auf rund 40,7 Millionen Euro inklusive der Grunderwerbskosten geschätzt worden. Seither haben sich die Baukosten überall deutlich erhöht. Ein Teil der Kosten soll aber durch den Verkauf der alten Standorte Am Kapeller Feld und an der Werstener Friedhofstraße gedeckt werden.