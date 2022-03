Choreograf Sagi Amir Gross hat ein neues Projekt : Eine neue Tanzcompagnie für Düsseldorf

Düsseldorf Das Westdeutsche Tanztheater präsentiert sich dem Publikum in der Landeshauptstadt. Die neue Compagnie hofft, hier eine Nische zwischen Ballett und Tanzhaus zu finden.

Sagi Amir Gross stammt aus Israel, lebt aber seit 20 Jahren in Amsterdam und Berlin. Er hat schon an zahlreichen Häusern als Tänzer und Choreograf gearbeitet – unter anderem bei der Sydney Dance Company, Grand Rapids Ballet Michigan, Architanz in Tokio, Royal Ballet School of Antwerpen, The National Conservatory of Lisbon, The Royal Conservatory in Den Haag – und ist nun der künstlerische Leiter des neuen Westdeutschen Tanztheaters.