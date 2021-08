Entsorgung in Düsseldorf : Wertstofftonne soll ab 2024 die Gelbe Tonne ersetzen

Düsseldorf Die Verwaltung soll sich im Auftrag der Politik mit der möglichen Einführung einer Wertstofftonne beschäftigen. Mit ihr soll das Mülltrennen leichter und die Umwelt geschont werden.

Düsseldorfs Politiker wollen die Gelbe Tonne Anfang 2024 durch eine Wertstofftonne zur gemeinsamen Erfassung von Leichtverpackungen, Kunststoff und Metall ersetzen. Die Ratsfraktionen von CDU und Grünen hatten im Ausschuss für öffentliche Einrichtungen eine Prüfbitte an die Verwaltung gestellt, die einstimmig beschlossen wurde. Die Stadt wird sich nun mit der möglichen Einführung einer Wertstofftonne beschäftigen und soll in der nächsten Sitzung des Ausschusses im September darstellen, welche Vorbereitungen zu treffen sind und wann Verhandlungen mit dem Systembetreiber des Dualen Systems geführt werden.

Die Wertstofftonne hat gegenüber der Gelben Tonne den Vorteil, dass darin nicht nur Verpackungsmüll gesammelt wird, sondern ebenfalls stoffgleiche Nichtverpackungen und Metalle. Das soll die Mülltrennung leichter machen. Die Verbraucher müssen nicht mehr zwischen Verpackun­gen und Nicht-Verpackungen unterscheiden, sondern nur noch nach Materialien trennen – Papier in die Papiertonne, Glas in den Container, Kunststoff und Metall in die Wertstofftonne. Kunststoffe wie Gießkannen, Spielzeug, Eimer, Einweggeschirr, Gartenmöbel und Metalle wie alte Töpfe und Pfannen werden bisher von der Mülltrennung nicht erfasst, sondern können nur an den Recyclinghöfen abgegeben werden. Um die Fahrten dorthin zu sparen, landen sie oft im Restmüll und letztendlich in der Verbrennung.