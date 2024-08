Bei den Tischtenniswettbewerben dabei Werstenerin fährt als Schiedsrichterin zu den Paralympics

Wenn zwischen den Einsätzen etwas Zeit bleibt, will sich die Schiedsrichterin ein bisschen durch Paris treiben lassen. Für Entspannung sorgt sie vor: „Ich nehme mir Bücher mit, gehe spazieren und schaue mir die anderen Sportarten gerne an“, sagt sie. Zwei Wochen wird Anja Gersdorf in Paris sein. „Das ist wahrscheinlich auch das letzte Turnier in diesem Jahr für mich, weil wir nicht so viel Urlaub haben“, sagt sie. Auch ihr Mann ist ein internationaler Schiedsrichter im Tischtennis, er betreut in dieser Zeit die drei Kinder.