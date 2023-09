Düsseldorfer Heimatverein Werstener Jonges engagieren sich im Stadtteil

„Wir stehen in Kontakt zu Genevieve Monneris, einer Tochter eines der abgestürzten Franzosen und dem National Heritage Fund in England. Beide Seiten unterstützen uns darin, dass der Motor gezeigt wird und damit an die Gräuel des Krieges erinnert wird“, Sso Diesing. „Dadurch wird aber auch auf die europäische Freundschaft verwiesen, denn an dem Ausstellungsprojekt sind ja drei Nationen beteiligt.“ Der Motor soll demnächst Auf dem Rott gezeigt werden. Auf Info-Tafeln wird die Geschichte erzählt. „Unser Ziel ist es, weil Auf dem Rott in der Nähe zweier Grundschulen liegt, im Rahmen deren Stadtteilspaziergängen die Kinder über alles was mit dem Absturz zusammenhängt, zu informieren“, meint der Jonges-Vorsitzende.