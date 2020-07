Einbruch in Wersten : Zeugen bemerken verdächtiges Duo und rufen die Polizei

Düsseldorf-Wersten Zwei junge Männer kamen einem Ehepaar in Wersten sehr verdächtig vor. Nach einer Fahndung stellte die Polizei fest, dass die beiden Jugendlichen mutmaßlich auch an anderen Einbrüchen beteiligt waren.

Die beiden Männer erregten den Verdacht des Paares, da einer der beiden ein Grundstück betrat, während der andere aufzupassen schien. Auf eine Ansprache hin gab der draußen Stehende an, nichts zu verstehen. Beide flüchteten in Richtung Brassertweg, sobald der Zweite zurückkehrte.

Auf der Polizeiwache stellten die Beamten außerdem fest, dass gegen den 15-Jährigen bereits zwei Haftbefehle wegen schweren Bandendiebstahls und Wohnungseinbruchsdiebstahl vorlagen. Auch der 14-Jährige wird mit zwei weiteren Wohnungseinbrüchen in Verbindung gebracht. Bei einem versuchten Tageswohnungseinbruch in Benrath hatte ein Zeuge ein Foto von einem der flüchtigen Täter gemacht, das dem 14-Jährigen sehr ähnlich sieht. Die Täterbeschreibungen zu einem Einbruch in Volmerswerth könnte ebenfalls auf ihn zutreffen. Die Ermittlungen dauern an.