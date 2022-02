In Wersten am Behringweg : Baugemeinschaft für Grundstück gesucht

In Wersten am Behringweg

Düsseldorf Am Behringweg in Wersten gibt es eine Fläche, auf der ein Wohnhaus mit höchstens sechs Einheiten gebaut werden könnte. Der Stadtplanungsausschuss soll nun den Weg für die Ausschreibung freimachen.

In Düsseldorf ein unbebautes Grundstück zu finden, diese Chance besteht wahrscheinlich genauso, wie sechs Richtige beim Lotto zu tippen. Das gibt es aber tatsächlich in Wersten am Behringweg 18. Es gibt sogar schon einen positiven Bauvorbescheid durch die Bauverwaltung. Allerdings stehen der Verwirklichung eines Eigenheimes einige Hürden entgegen: Der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung soll am 16. Februar in seiner Sitzung die maßgeblichen Kriterien für die Ausschreibung zum Abschluss eines Erbbaurechtsvertrages mit vorheriger Anhandgabe an eine Baugemeinschaft beschließen. Im Bauvorbescheid steht, dass auf dem Grundstück ein Wohngebäude mit maximal sech Wohneinheiten entstehen könnte.