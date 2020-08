Corona in Düsseldorf : Ordnungsdienst löst Zusammenkunft am Brückerbach auf

Düsseldorf Die städtischen Ordnungshüter waren am Dienstagabend im gesamten Stadtgebiet unterwegs, unter anderem wegen diverser Lärmbeschwerden. Auch illegal aufgebaute Zelte und Hygiene-Verstöße wurden geahndet.

Der städtische Ordnungs- und Sevicedienst (OSD) hat am späten Dienstagabend eine Zusammenkunft am Brückerbach in Wersten aufgelöst. Mehr als 40 Jugendliche und junge Erwachsene hätten sich dort versammelt und viel Lärm gemacht, berichtete die Stadt am Mittwoch. Ein siebenköpfiger Einsatztrupp des OSD rückte an, alle Anwesenden erhielten wegen des Lärms einen Platzverweis. Drei der Teilnehmer waren minderjährig und tranken Alkohol oder rauchten verbotenerweise. Schließlich wurde auch die Polizei alarmiert, weil auch Drogen gefunden wurden.

Am Paradiesstrand an der Bremer Straße waren zuvor am frühen Abend vier unerlaubt aufgebaute Zelte entdeckt worden. Die Einsatzkräfte forderten die Inhaber den Angaben zufolge auf, die Zelte abzubauen. Gegen sie wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstoßes gegen das naturschutzgesetz eingeleitet. Eine lautstarke Gruppe von etwa zehn Jugendlichen fiel im Maurice-Ravel-Park auf dem ehemaligen Gelände des Derendorfer Güterbahnhofs auf.