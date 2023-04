In der Pandemie Angestellter eines Düsseldorfer Werks verkaufte Jobs für 40.000 Euro

„Biete unbefristeten Job gegen 5000 Euro Provision in bar“: In acht Fällen ist ein langjähriger Mitarbeiter (50) eines großen Autowerks in Düsseldorf mit diesem seltsamen Angebot sogar erfolgreich gewesen. Nachbarn und Bekannte habe er zwischen Februar und April 2021 mit erfundenen Arbeitsverträgen abgezockt, die Quittung dafür gab’s am Montag vom Amtsgericht: Anderthalb Jahre Haft auf Bewährung – und seinen Beuteanteil muss er zurückzahlen.