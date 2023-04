Angebot in Düsseldorf Für 80 Euro in die Türkei fliegen: Geht das?

Das Ergebnis: Selten gibt es Zeiträume, in denen sowohl der Hin- als auch der Rückflug so günstig wie versprochen sind. In das beliebte Urlaubsziel Antalya zum Beispiel fliegt man bis Ende des Jahres ab Düsseldorf an 24 Tagen für 80 Euro. Im Ferienmonat Juli liegt der günstigste Preis bei 160 Euro. In die türkische Hauptstadt Ankara gibt es fast gar keine 80-Euro-Flüge mit SunExpress. Zum Ferienbeginn Ende Juni liegt der günstigste Flugpreis bei 280 Euro.